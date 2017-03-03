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Oğan'dan Suriyeli mülteci açıklaması
Oğan'dan Suriyeli mülteci açıklaması
MHP Genel başkan adaylarından Sinan Oğan Türkiye'deki mültecilerin hepsinin IŞİD'li olabileceiğini söyleyerek, "Yarın bunların her birinin bir kapkaçcı, bir hırsız, bir tecavüzcü bir cani olma ihtimali yüzde yüzdür" dedi.
03 Mart 2017 Cuma 20:08
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