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Oğan'ın aracına saldırı

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Oğan'ın aracına saldırı
MHP Genel Başkan adayı Oğan'ın aracı saldırıya uğradı. Oğan saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu.

OdaTV'nin haberine göre, MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan'ın aracına dün gece saldırı oldu.

Oğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dün gece aracımızın tekerlerine bıçaklı saldırı düzenlendi..."

İşte Oğan'ın saldırıya dair o paylaşımları:

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