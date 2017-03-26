Oğan'ın toplantısına saldırı girişimi

MHP Genel Başkan adaylarından Özdağ, bir diğer Genel Başkan adayı Oğan'ın Yozgat'ta yaptığı toplantıya saldırı girişimi olduğunu iddia etti.

MHP Genel Başkan adayı Ümit Özdağ, Sinan Oğan'ın Yozgat'ta yaptığı 'hayır' toplantısının 150 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğaradığını, saldırganların salona girmesini ise polisin engelldiğini iddia etti. İşte Özdağ'ın paylaşımı: