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Oğluna canlı bomba olmayı vasiyet etmiş!

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Oğluna canlı bomba olmayı vasiyet etmiş!
Reina’da 39 kişiyi öldüren IŞİD'li terörist Abdulkadir Masharipov, tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne konuldu. Masharipov’un 27 Aralık’ta veda videosu çektiği, oğluna "canlı bomba" olmayı" vasiyet ettiği ortaya çıktı.

İstanbul Ortaköy’deki Reina’yı yılbaşı gecesi kana bulayıp 39 kişiyi katleden Özbekistan vatandaşı ‘Ebu Muhammed El Horasani’ kod isimli IŞİD'li terörist Abdulkadir Masharipov, 11. Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı. 16 Ocak’ta yakalanan ve 25 gün gözaltında tutulan Masharipov, geniş güvenlik önlemleri arasında Silivri Cezaevi’ne konuldu.

Emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na çıkarılan IŞİD'li terörist, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçütarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

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KATLİAMI İTİRAF ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Reina saldırganı Masharipov’u tutuklamaya sevk yazısında, 4 Şubat’ta emniyette cumhuriyet savcılığınca alınan ifadesinde, “IŞİD terör örgütünün Türkiye’deki eylemlerinden sorumlu ‘Ebu Cihad’ kod isimli Yasser Mohammed Salem Radown’un görevlendirmesi ve talimatı üzerine Reina ‘istihşad (intihar)’ eylemini” gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi.

Sevk yazısında, “Masharipov, çıkış kapısı yakınlarında yere yatıp yaralı taklidi yaparak, sürünerek Reina’dan dışarıya saat 01.21 sıralarında çıktığında, Reina’nın kapısına gelen Özel Harekât polislerince yakalanmış, eylemin mağdurlarından zannedilip kollarından çekilerek kaldırıma oturtulup bırakılmıştır. Sonra polisler tekrar Reina’nın giriş kapısına dönmüşlerdir” dendi. IŞİD terör örgütünün Türkiye’deki eylemlerinden sorumlu olduğu iddia edilen ‘Ebu Cihad’ kod isimli Yasser Mohammed Salem Radown, 25 Ocak’ta tutuklanmıştı.

VEDA VİDEOSU ÇEKMİŞ

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Masharipov’un ifadesi sırasında şifresini verdiği mail adreslerinde yapılan inceleme sonucu, "27 Aralık’ta saat 23.57’de bir veda videosu çektiği", video görüntülerinde intihar eylemi yapacağını, çocuklarının büyüyünce eşine zorluk çıkarmamalarını ve oğlunun da büyüdüğünde kendisi gibi intihar eylemi yapması tavsiyesinde bulunduğu tespit edildi.

Masharipov’un "veda videosunun" çekiminin eşi şüpheli Zarina Nurullayeva tarafından yapıldığı belirtildi. Cumhuriyet savcılığının sevk yazısında, 28 Aralık’ta şüpheli Abdulkadir Masharipov’un, eylem talimatı aldığı Taksim Meydanı’na giderek cep telefonu ile “selfie çeker gibi davranarak keşif amaçlı görüntü kaydı yaptığı” da ifade edildi.

AİLENE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Masharipov’a, Ebu Cihad kod isimli IŞİD terör örgütü üyesi tarafından gönderilen ses kaydı, eylem sonrası şüphelinin kaldığı evde, şüpheliye ait tabletten elde edilerek deşifre edildi.

Ses kaydında, eylem sonrasında Masharipov’un ailesine terör örgütünün sahip çıkacağı, bu konuda endişesi olmaması gerektiği, eylemden önce “kendisi gibi başka bir eylem yapacak bir kardeşi ile de görüşeceğine” dair Ebu Cihad’ın sesli anlatımlarının bulunduğu belirtildi.

SİLİVRİ'YE KONDU

11. Sulh Ceza Hâkimliği, Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov’u, ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek’, ‘39 kez nitelikli adam öldürme’, ‘IŞİD terör örgütü üyesi olmak’ ve ‘ruhsatsız vahim nitelikli silah bulundurma’ suçlarından tutukladı. Masharipov, zırhlı araçla Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Reina’ya yönelik terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Abdulkadir Masharipov’un tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 37 oldu. 5 şüpheliyse tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Reina’da 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov tutuklandı. IŞİD'li terörist, geniş güvenlik önlemleri arasında Silivri Cezaevi’ne götürüldü.

 

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