Oğlunu böyle rehin aldı!

Adana'da emekli işçi E.Y., şiddetli geçimsizlik yüzünden evini terk eden eşi N. ile barışamayınca 10 yaşındaki oğlunu rehin aldı.

Merkez Yüreğir İlçesi’nin Atakent Mahallesi’nde oturan N.Y. şiddetli geçimsizlik nedeniyle 6 ay önce evini terk edip akrabalarının yanına yerleşti, oğlu F.'yi ise yanına almadı. Bir mağazada satış elemanı olarak çalışan eşi ile barışmak isteyen E.Y. girişimleri sonuçsuz kalınca, bugün öğlen saatlerinde 4’üncü kattaki evinin balkonuna çıkıp tabanca ile havaya ateş açtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Oğluna zarar vermekle tehdit eden E.Y., eşinin gelmesini istedi. E.Y.’yi ikna çabaları sonuçsuz kalan asayiş ve karakol ekipleri, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile müzakereci polislerin gelmesini istedi.

’KARIM GELSİN’

Kısa sürede E.Y.’nin oturduğu TOKİkonutlarındaki apartmanın etrafı polisekipleri tarafından kuşatıldı. Uzun namlulu silahlı operasyon ekipleri binayı çevrelerken, rehin alma iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı. Babasının yanında duran F.Y. eve girip çıkarken, baba ise balkonda çay ve sigara içti. Binayı çevreleyen polis ekiplerine "Karım gelsin" diye seslenen, Yalman eve girmek isteyen ekiplere de direndi.

GÖZALTINA ALINDI

Müzükereci olarak adlandırılan uzman polislerin yaptığı görüşmeler sonrasında E.Y. yanında tuttuğu oğlunu bırakmaya razı oldu. Evden çıkartılan F.Y. polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Operasyon için hazırlık yapan Özel HarekatTimlerini gören E.Y. yaklaşık 2 saat süren eylemini sonlandırdı. Evde yapılan aramada Glock marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.