Öğrenci servisi devrildi: 3 ölü
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrenci servisinin buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu lik belirlemelere göre 3 öğrenci öldü, 4'ü ağır 40 kişide yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 Cihanbeyli- Konya karayolu meteoroloji karşısında meydana geldi. Cihanbeyli Sağlık Meslek Lisesi'ne öğrenci taşıyan otobüsün, kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 öğrenci öldü, 4'ü ağır 40 öğrencide yaralandı.
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