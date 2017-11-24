Bugünkü YENİÇAĞ »

Öğrenci velisi öğretmeni döverek boyun kemiğini kırdı

»
Öğrenci velisi öğretmeni döverek boyun kemiğini kırdı
Gaziantep'te, sınıf öğretmeni Mustafa Koç, okumayı öğrenen öğrencisini tebrik etmek amacıyla yanağını sıktı. Yanağı kızaran öğrencinin babası ve yakınları ise öğretmeni dövüp boyun kemiğini kırdı.

Gaziantep'te, sınıf öğretmeni Mustafa Koç (35), okumayı öğrenen öğrencisini tebrik etmek amacıyla yanağını sıktı. Yanağı kızaran öğrencinin babası, işyerine çağırdığı Mustafa Koç'a 4 yakınıyla birlikte saldırıp, tekme tokat dövdü. Yanındaki öğretmen eşi Özlem Koç'un da yumruklandığı olayda Mustafa Koç'un boyun kemiği kırıldı. Öğretmenler Günü'ne hastanede yaşam savaşı vererek giren Mustafa Koç'un hayati tehlikesi sürüyor.

BOYUN KEMİĞİ KIRILDI

Olay, dün akşam saatlerinde  Atakent Mahallesi'nde meydana geldi.  SolmazGüzel İlkokulu'nda görevli 14 yıllık öğretmen Mustafa Koç, iddiaya göre, okumayı öğrenen öğrencisini tebrik için yanağını sıktı. Bir süre sonra öğrencinin yanağı kızardı. Eve giden öğrencinin yanağındaki kızarıklığı fark eden annesi, oğluna ne olduğunu sordu. Öğrenci, öğretmenin yanağını sıktığını söyledi. Kadının durumu anlattığı eşi, öğretmen Koç'u arayarak, oğlu hakkında konuşmak için okulun yakınında bulunan kendisine ait oto yıkamacıya çağırdı. Mustafa Koç, kendisi gibi öğretmen eşi Özlem Koç'u okul çıkışında yanına alarak velinin işyerine gitti. Burada öğrenci velisi ve yanında bulunan 4 yakını, bir anda Mustafa Koç'a saldırdı. Öğretmene işyerindeki aletlerle vuran ve tekme tokat döven grup, eşi Özlem Koç'u da yumrukladı. Öğretmen Mustafa Koç, eşinin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla  Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Mustafa Koç'un boyun kemiğinin kırıldığı belirlendi. Koç, hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı.

 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1.5 milyon liralık tazminat davasıErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1.5 milyon liralık tazminat davasıEmrah Serbes'le ilgili bilirkişi raporu açıklandıEmrah Serbes'le ilgili bilirkişi raporu açıklandıÖğrenci velisi öğretmeni döverek boyun kemiğini kırdıÖğrenci velisi öğretmeni döverek boyun kemiğini kırdıİllâ "Zarrab"İllâ "Zarrab"Şırnak'tan acı haberŞırnak'tan acı haberTSK Halep'e ikinci gözlem noktasını kurduTSK Halep'e ikinci gözlem noktasını kurduBeyaz TV'ye ceza yağdı!Beyaz TV'ye ceza yağdı!MHP'den Bülent Arınç'a sert tepkiMHP'den Bülent Arınç'a sert tepkiŞehit Necmettin öğretmenin son ödevi: 'Çok çalışın'Şehit Necmettin öğretmenin son ödevi: 'Çok çalışın'Ankara’da öğretmenlere FETÖ operasyonu: 79 gözaltıAnkara’da öğretmenlere FETÖ operasyonu: 79 gözaltı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti