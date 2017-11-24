Öğrenci velisi öğretmeni döverek boyun kemiğini kırdı

Gaziantep'te, sınıf öğretmeni Mustafa Koç, okumayı öğrenen öğrencisini tebrik etmek amacıyla yanağını sıktı. Yanağı kızaran öğrencinin babası ve yakınları ise öğretmeni dövüp boyun kemiğini kırdı.

Gaziantep'te, sınıf öğretmeni Mustafa Koç (35), okumayı öğrenen öğrencisini tebrik etmek amacıyla yanağını sıktı. Yanağı kızaran öğrencinin babası, işyerine çağırdığı Mustafa Koç'a 4 yakınıyla birlikte saldırıp, tekme tokat dövdü. Yanındaki öğretmen eşi Özlem Koç'un da yumruklandığı olayda Mustafa Koç'un boyun kemiği kırıldı. Öğretmenler Günü'ne hastanede yaşam savaşı vererek giren Mustafa Koç'un hayati tehlikesi sürüyor.

BOYUN KEMİĞİ KIRILDI

Olay, dün akşam saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. SolmazGüzel İlkokulu'nda görevli 14 yıllık öğretmen Mustafa Koç, iddiaya göre, okumayı öğrenen öğrencisini tebrik için yanağını sıktı. Bir süre sonra öğrencinin yanağı kızardı. Eve giden öğrencinin yanağındaki kızarıklığı fark eden annesi, oğluna ne olduğunu sordu. Öğrenci, öğretmenin yanağını sıktığını söyledi. Kadının durumu anlattığı eşi, öğretmen Koç'u arayarak, oğlu hakkında konuşmak için okulun yakınında bulunan kendisine ait oto yıkamacıya çağırdı. Mustafa Koç, kendisi gibi öğretmen eşi Özlem Koç'u okul çıkışında yanına alarak velinin işyerine gitti. Burada öğrenci velisi ve yanında bulunan 4 yakını, bir anda Mustafa Koç'a saldırdı. Öğretmene işyerindeki aletlerle vuran ve tekme tokat döven grup, eşi Özlem Koç'u da yumrukladı. Öğretmen Mustafa Koç, eşinin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Mustafa Koç'un boyun kemiğinin kırıldığı belirlendi. Koç, hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı.