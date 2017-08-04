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Öğrenciler için verilecek destek belli oldu

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Öğrenciler için verilecek destek belli oldu
2017-2018 öğretim yılında özel okul öğrencilerine verilecek öğrenim desteklerinin miktarı belirlendi.

Devlet tarafından özel okul öğrencilerine 2017-2018 öğretim yılı için verilecek öğrenim desteği yeniden belirlendi.

İlk defa destek verilecek 75,000 özel okul öğrencisine, her biri için 3,060 TL ile 4,280 TL öğrenim desteği sağlanacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve 2017-2018 öğretim yılında özel okul öğrencilerine verilecek öğrenim desteklerinin miktarını belirleyen tebliğe göre, kapsam dahilinde ilk defa destek alacak 6,000 okul öncesi eğitim kurumu öğrencisine 3,060 TL, 15,000 ilkokul öğrencisine 3,680 TL, 15,000 ortaokul öğrencisine 4,280 TL, 15,000 lise öğrencisine 4,280 TL ve 24,000 temel lise öğrencisine 3,680 TL olmak üzere 75,000 öğrenciye 290.2 milyon lira destek verilmesi öngörülüyor.

Tebliğde ayrıca, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yukarıda sayılan okul kademe ve türleri için toplam 340,000 öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verileceği belirtildi.

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