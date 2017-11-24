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Öğrencilerden "Aybüke Öğretmen" için klip

Öğrencilerden "Aybüke Öğretmen" için klip
Batman Kozluk'ta 9 Haziran'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ve şehit öğretmenlerin anısına Beylikdüzü Yakuplu Ortaokulu öğretmenleri ile öğrencileri bir klip hazırladı.
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