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Öğrencilerden "Aybüke Öğretmen" için klip
Öğrencilerden "Aybüke Öğretmen" için klip
Batman Kozluk'ta 9 Haziran'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ve şehit öğretmenlerin anısına Beylikdüzü Yakuplu Ortaokulu öğretmenleri ile öğrencileri bir klip hazırladı.
24 Kasım 2017 Cuma 10:45
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