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Öğrencilerden teröre anlamlı tepki

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Öğrencilerden teröre anlamlı tepki
Karaman'da öğrenciler, hazıladıkları koreografi ile terör saldırılarını protesto etti.

Karaman'da öğrenciler, hazıladıkları koreografi ile terör saldırılarını protesto etti.


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