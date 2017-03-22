Öğrencileri zorla Bilal Erdoğan konferansına götürdüler

Manisa Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi idaresi, öğrencilerini Bilal Erdoğan'ın 'Yeni Nesil Yeni Anayasa' konulu paneline götürdü. Okul yöneticileri, panele katılmak istemeyen öğrencileri de haklarında yasal işlem başlatmakla tehdit etti.

T24'ün edindiği bilgiye göre, üniversite tanıtımı ile alakalı bir seminere gittiklerini zanneden öğrenciler, gördükleri manzara karşısında tepkisini dile getirdi ve panele katılmak istemedi. Okul idaresi de buna karşın, öğrencilere "Panele katılmak zorunlu, katılmayanlar hakkında yasal işlem yaparız" diye tehdit etti.

"SİYASETİN PARÇASI OLMAK İSTEMİYORUZ"

Konu hakkında konuşan bir öğrenci, "Sabah saat 10.30’da, dersimizin olduğu saatte okul idaresi bize Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde seminer olduğunu, katılmanın zorunlu olduğunu ve katılmayanların yok yazılacağını söyledi. Öyle denilince biz de gittik. Bizler 12’inci sınıf öğrencisiyiz. O yüzden üniversite tanıtımı ile ilgili bir seminer sandık. Ama gittiğimizde öyle bir seminer olmadığını, Cumhurbaşkanının oğlu Bilal Erdoğan’ın katıldığı referandum ile ilgili bir panel olduğunu öğrendik. Tabi öyle olunca panele katılmak istemedik. Çünkü bizler öğrenciyiz. Siyasetin parçası olmak istemiyoruz. Bizim götürüldüğümüz yer ‘hayır’ ile ilgili bir panel olsaydı bile yine tepkimiz bu şekilde olacaktı. Panelden çıkmak istediğimiz esnada, okul yönetimi ve orada görevli olan güvenlikler, bize ‘çıkamazsınız’ diyerek engel olmaya çalıştı. Sonrasında tepki göstererek başka kapıdan çıktık. Bizler öğrenciyiz, siyasi bir toplantıya da katılmaya mecbur değiliz" dedi.

"OKUL MÜDÜRÜ BİZİ TEHDİT ETTİ"

Yine ismini açıklamak istemeyen bir başka öğrenci de, duruma tepki göstererek, “Okul eğitim yeri. Bizler de buraya eğitim almaya gidiyoruz. Bizi seminere diye Cumhurbaşkanının oğlunun katıldığı yeni anayasa paneline götürdüler. Katılmak istemeyince de tehdit edildik. Panele katılmayıp okula döndüğümüzde, okul müdürü, ‘Bugün yaşanan olaylar, burada kalacak. Dışarıya sızarsa sizinle görüşürüz’ diyerek bizi tehdit etti. Bu kabul edilebilir bir olay değil. Bizler üniversite adaylarıyız. Birkaç ay sonra LYS’ye gireceğiz. Bu olay bizi çok sarstı” diyerek tepkisini ifade etti. Öte yandan, öğrenciler okul koridorlarında İzmir Marşı okuyarak okul yönetimini protesto etti.