Öğrenciye okul tuvaletinde dayak iddiası

BATMAN TOKİ Dumlupınar Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi M.E.D.'yi önce sınıfta sonra da tuvalette dövdüğü iddia edilen öğretmeni U.E. hakkında valilik soruşturma başlatırken, öğrenci velisi de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TOKİ Dumlupınar Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi M.E.D., dün öğlen saatlerinde İngilizce öğretmeni U.E. tarafından dövüldüğünü öne sürerek, önce okul idaresine başvurdu, daha sonra da ailesinin aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre, 8'inci sınıf öğrencisi M.E.D., yaramazlık yaptığı gerekçesiyle öğretmeni sınıf öğretmenliğni de yapan U.E. tarafından önce sınıfta daha sonra götürüldüğü okul tuvaletinde dövüldü. M.E.D., durumu okul idaresine iletti. Okul idaresi de öğrencinin velisini çağırarak durumu bildirdi ve M.E.D., ailesi tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada darp raporu alan aile savcılığa giderek öğretmen U.E. hakkında suç duyurusunda bulundu. Okul idaresi de öğretmen hakkında tutanak tutarak idari soruşturma başlatırken, Batman Valiliği de konuyla ilgili başlattığı inceleme ve soruşturma devam ediyor.



Öğretmeni tarafından dövüldüğü ileri sürülen 8/B sınıfı öğrencisi M.E.D., müzik dersinde oldukları sırada öğretmenin, "Rezil sınıf, görüntü çekip sosyal medyada yayınlarım" dediğini belirterek, "Öyle dediğinde hepimiz sıralara vurmaya başladık. ' Bizi yayınlayamazsınız' dedik. Sonra sınıf öğretmenini çağırdı. Öğretmen 10 kişiye yakın öğrenciyi dövdü. Sopa ile vurdu. Bana vurduğunda bileğime vurdu. Kendimi yere attım, sonra da lavaboya giderken kolumdan tutup lavaboya götürdü. Bana tokat atmaya başladı. Dayak yedikten sonra arkadaşımla aşağıya indik, çok rencide oldum. Hastaneye gitttim. Bölge Hastanesi'nde serum taktılar. Olay yüzünden bir günlük rapor aldım. Hocadan davacıyım, şikayetçiyim" dedi.



Anne Nurcan Dilber de, öğretmenlerin anne-baba ile eşdeğer olduklarını, çocukların yaramazlıklarına sabır göstermeleri gerektiğini belirterek, "Davacı olduk. Şikayetimizden vazgeçmeyeceğiz. Ne gerekiyorsa yapsınlar" diye konuştu.



Batman Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada, "İlimiz merkezindeki TOKİ Dumlupınar Ortaokulu'nda 03.01.2017 tarihinde saat 12.30 sularında iki erkek öğrenci okul idaresine başvurarak, İngilizce Öğretmenleri tarafından erkekler tuvaletine götürülüp dövüldüklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerden birinin vücudunda kızarıklık ve morarmayı tespit eden okul idaresi, öğrencilerin velilerini çağırarak ivedilikle sağlık kuruluşuna yönlendirmiş ve olayı tutanak altına almıştır. Valiliğimizce konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.