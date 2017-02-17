Öğretmen atamalarında takvim açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takvimi açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takvimini @tcmeb twitter adresinden duyurdu.

Buna göre 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular 15-21 Mart tarihleri arasında alınacak.

Sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınmasına ise 21 Mart'ta başlanacak.