Bugünkü YENİÇAĞ »

Öğretmen atamalarında takvim açıklandı

»
Öğretmen atamalarında takvim açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takvimi açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takvimini @tcmeb twitter adresinden duyurdu.

Buna göre 20 bin 127 sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular 15-21 Mart tarihleri arasında alınacak.

Sözlü sınav merkezlerinin ilanı ve sınav merkezi tercihlerinin alınmasına ise 21 Mart'ta başlanacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Akar ve Dunford İncirlik'te görüştüAkar ve Dunford İncirlik'te görüştüMardin'de çatışma, yararlılar varMardin'de çatışma, yararlılar var"O kabus günlerini unutmadınız değil mi?""O kabus günlerini unutmadınız değil mi?"Gazi'ye dokunma!Gazi'ye dokunma!Öğretmen atamalarında takvim açıklandıÖğretmen atamalarında takvim açıklandı"MHP ile ortak etkinlik yapabiliriz""MHP ile ortak etkinlik yapabiliriz"Kardak'da yeniden gerdinlikKardak'da yeniden gerdinlikAtatürk'ü oradan da sildiler!Atatürk'ü oradan da sildiler!1 milyon kişinin bilgileri şebekenin elinde1 milyon kişinin bilgileri şebekenin elindeÜlkücüler 'Hayır' için Ankara'da buluşuyorÜlkücüler 'Hayır' için Ankara'da buluşuyor
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti