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Öğretmen müdür yardımcısını bıçakladı

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Öğretmen müdür yardımcısını bıçakladı
İzmir'de bir öğretmen, kendisini öğretmenevinin bahçesine aracını park etmemesi konusunda uyaran müdür yardımcısını iki yerinden bıçakladı.

Edinilen bilgilere göre, ilçedeki bir lisede görev yapan öğretmen Y.T, Tire Öğretmenevi'nin bahçesine otomobilini park etti. Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Yavuz Kuru, kan kampanyası yoğunluğu nedeniyle Y.T.'den otomobili bahçeye koymamasını istedi. Bunun üzerine burada sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Y.T. görev yaptığı okula gitti. Öğle arasında otomobilinin yanına gelen Y.T. burada Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Yavuz Kuru ile karşılaştı. Tekrar başlayan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavga esnasında cebinden bıçak çıkaran Y.T. Yavuz Kuru’yu iki yerinden bıçakladı. Olayın ardından Müdür Yardımcısı Yavuz Kuru, hastaneye kaldırılırken diğer öğretmen Y.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.T. ise kısa süre sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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