Öğretmenden anılar, gerçekler, öneriler…

"Okuttuğundan çok okumayan öğretmen çabuk yıpranır, ihtiyarlar ve bezginlik getirir. Araştırmaya, incelemeye düşkün ak saçlı bir öğretmen daima genç ve dinçtir." Mustafa Necati/Atatürk'ün Milli Eğitim Bakanı

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Mustafa Necati'nin çizdiği bu çerçeveye girebilen kaç öğretmen tanıyorsunuz? Ben on-on beş tane tanıyorum. Okuyanlar bu kadar… Ya yazabilenler? İşte orada sayı benim açımdan üçe, beşe düşüyor ne yazık ki.

Okuttuğundan çok okuyan ve yazan bir öğretmen var ki onun yeri ben de özel. Birkaç yıl önce bu köşede onun "Bayburtlama" adlı kitabı hakkında yazmıştım. Şöyle demiştim o kitabı anlatırken: "Anı-Öykü demiş kitabının türüne Temuçin. Anlatımda yetenekli ve birikimli olduğu hemen göze çarpıyor, akıcı bir üslubu var. Hüzün ve gülmece iç içe bu anı-öykülerde. Hüznün de, gülmecenin de iletileri etkili, iz bırakıcı ve öğretici."

İşte bu anlatımda yetenekli, birikimli, akıcı üsluplu benim hemşehrim emekli öğretmen Ali Kemal Temuçin bir başka kitaba daha imzasını attı.

Öğretmenlik, yöneticilik anıları ile eğitim yaşamımızın sorunları ve bunların çözüm yollarını anlattığı bu kitap "Öğretmen/Anılar, Gerçekler, Öneriler" adını taşıyor ve kendi yayını. 216 sayfalık bu yapıt eğitim dünyası için bulunmaz bir fırsattır bence.

Kısıtlar, yoksunluklar, umarsızlıklar içinde olan Türkiye'de öğretmen okuluna başlıyor Temuçin; uzun yıllar var olma ve var etme savaşımını sürdürüyor inançla, özveriyle, çileyle. Bu çilenin içinde 12 Eylül Cunta yönetimi tarafından hiçbir suçu olmaksızın 28 gün gözaltında tutulmak bile var.

Kitabın içeriği hakkında özet bilgiler aktarabileceğim ne yazık ki, bu özetler bile eğitimin önemini kavrayabilen beyinlere yetecektir.

-Yazar, derme-çatma binalarda ve kısıtlı imkânlarla eğitim vermeye çalışan Gümüşhane Öğretmen Okulundan, Adana Düziçi Öğretmen Okuluna sürgün ediliyor. Düziçi, eski bir "Köy Enstitüsü"… Oradaki düzeni, yaratılan imkânları, yerleşik eğitim anlayışını görünce şaşırıyor ve Köy Enstitülerini kapatanlara hınç duyuyor.

-Ve bir köy öğretmeni olarak ilk görev yeri, Zonguldak Ulus Doğan Köyü… Okul yok, camiyi okula çeviriyorlar imamla muhtar, imam "Namazı her yerde kılarız, okul başka…" diyor. Hele arayın bugünün Türkiye'sini, bunu diyecek bir imam bulabilir misiniz?

-Ve ardından Ağrı-Hamur, feodal ilişkiler, yokluk, yoksunluk… Sevgiyle aşılıyor bütün bunlar.

-Yazar eğitim sorunlarına ilişkin şu tarihsel saptamaları yapıyor: Öğretmen yetiştiren kurumlar yozlaştı, öğretmenlerin geleneksel yapısı iğdişe uğradı, ideoloji ve siyaset eğitimin ve öğretmenin niteliğini düşürdü. Okullar bir dönem acemi bile olmayan yüzlerce öğretmenle dolduruldu (Kısa süreli kurslarla eğitim enstitülerinden mezun edilen öğretmenleri hatırlayınız).

-Ve eğitimde yozlaşmalar, yolsuzluklar, haksızlıklar, kayırmalar….

-Temuçin, emekli olduktan sonra özel okullarda da çalışmış, öğrenci pazarlama ve öğretmen transfer etmeler başta olmak üzere, oraların da tüm dertlerini biliyor. Tabii ki çözüm yollarını da…

-Edebiyat ve dil öğreniminde yazarın uyguladığı özel yöntemler var, bunlar da mutlaka bilinmeli.

Benden bu kadar, ilgi duyanlara ve tüm eğitimcilere salık veriyorum bu kitabı, Ali Kemal Temuçin'in e-posta adresini veriyorum: aktemucin@gmail.com