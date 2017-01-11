Öğretmene cinsel taciz iddiasıyla suç duyurusu

Antalya Kemer'de bir lisede 11 kız öğrenci, matematik öğretmenleri E.K'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundular.

Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'ndeki bir lisede 11 kız öğrenci geçen cuma günü rehber öğretmene başvurarak matematik öğretmeni E.K.'nin kendilerini elle ve sözlü taciz ettiğini iddia etti. Rehber öğretmen durumu okul yönetimine, okul yönetimi de Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talimatı sonrası kaymakamlığa giden 11 öğrenci, cumhuriyet savcılığına öğretmen E.K. hakkında cinsel taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından öğretmen E.K. soruşturma tamamlanana kadar açığa alınırken, öğretmenin cumhuriyet savcılığına olayla ilgili ifade verdiği kaydedildi.