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Öğretmene tacizden 26,5 yıl hapis

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Öğretmene tacizden 26,5 yıl hapis
Eskişehir'de 10 yaşlarındaki 4 kız öğrencisine sınıfta elle tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 49 yaşındaki öğretmen T.M., 26 yıl 6 ay 21 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen 19 Nisan'da meydana gelen olayda Meseret İnel İlkokulu sınıf öğretmeni T.M., 4 kız öğrencisine elle tacizde bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen T.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. T.M., Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl yapılan duruşmalarda tahliye edildi.

Öğretmen T. M.'nin yargılanmasına bugün devam edildi. Tutuksuz sanık T.M., 27 yıldır öğretmenlik yaptığını belirtti. Suçlamaları kabul etmeyen T.M., beraatını istedi.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, T. M.'yi 'Çocuğun cinsel istismarı, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 26 yıl 6 ay 21 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında cezası kesinleşene kadar tutuklama kararı vermedi.

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