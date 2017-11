Bana hep sevgiyle dokundu.. Bir çift gözle değil, bildiğin gözü gibi baktı.. İlk öğretmenim oydu.. Ve zaten kendisi de Cumhuriyetin öğretmeni.. Annem.. Zeynep öğretmen..

Dersim olaylarında ailesini kaybetmiş Ayşe'nin kızı.. Bütün ailesini kaybettiği o büyük acıyı, Cumhuriyet'e tahvil etmeyen, bayrağına, Mustafa Kemal'ine sadık, Pülümür'lü Ayşe'nin kızı..

Üniversite yıllarında onun yanında yaşadım.. Gizli kapaklı temizliğe gittiği evlerden harçlık çıkaran, üniversite okuduğum için, o namuslu paradan cebime gizli gizli harçlık koyan bir başka öğretmenim oldu Ayşe.. Anneannem.. Bugün sorumsuzca sömürülen 1938 acısının coğrafyasının, Tunceli'nin, çocuk yaşlarında Türkçe bilmeyen, Türkmen kızı.. Hayata bakar mısınız. Türkçe bilmeyen Türkmen kızı.. Nasıl öğretmen olmasın.. Hayatı ders gibi..

**

Mustafa Kemal'in askeriydi.. Bir başka öğretmenimdi.. 13 yaşına kadar talebelik edebildim ona.. Kaybettiğimde 13 yaşındaydım.. Babam.. Hanefi Başçavuş.. Komutanının 'indiragandi' yaptığını fark edince, milletin ve Peygamber Ocağı'nın hakkının peşine düşüp, omzu kalabalık adama kafa tutup, Mamak Askeri Cezaevi'nin yolunu tutabilen dürüstlüktü, onun fotoğrafı da.. Cumhuriyet'in askeriydi.. Ve bana verdiği en büyük öğüt her daim çınlar kulaklarımda, zihnimde, vicdanımda:

-Oğlum.. Adam doğdun, adam öl..

***

"Öğrenmenin yaşı yoktur" derler.. Dolayısıyla, hayatımızın her döneminde, öğretmenimiz de eksik olmuyor.. Okullarımızdan mezun oluncaya kadar ilişkide olduğumuzu sanıyoruz "Öğretmenlikle ve öğretmenlerle."

Oysa, yaşı yoksa öğrenmenin, öğretmenlerin de sonu yok demektir hayatımızda..

***

Elbette bir öğretmenin yeri ayrı.. O iyi bir asker.. İyi bir lider.. Ve iyi bir öğretmen.. 'BAŞÖĞRETMEN' Mustafa Kemal ATATÜRK... Hayatımızın her döneminde yaşadığımız olumsuzluklarda, başımıza gelen felaketlerde hâlâ ne çok şey öğreniyoruz ondan..

90 yıl önce öğretmeye çalıştıkları, bugünün dünyasında, bugünün Türkiyesi'nde çıkıyor karşımıza, yeni bir dersmiş gibi.. Düşünsenize, bir sabah kalktık ki, hepsi Atatürkçü olmuş.. Aslında talebeliktir yaptıkları.. Birçoğumuzun çoktaaan keşfettiği, kıymetli ve şanslı bir talebelik..

***

Bu satırların yazarını, fikrine namuslu bulup, sahip çıktıysanız.. Eğilip bükülmediği için adam yerine koyup, onurlandırdıysanız.. Çalmadı çırpmadı kervanına dahil ettiyseniz..

Ülkesine, milletine, bayrağına, vatanına sadakatini (ki olması gereken) takdir ettiyseniz.. Doğruyu söylemekten geri durmasın diye güç verdiyseniz.. Bilin ki bunda en büyük pay, "Öğretmenlerinin.."

***

Ve her geçen gün yeni şeyler öğreten sizler de öğretmenlerimsiniz.. Bazen bir yazıya dair notlarınızla.. Bazen eleştirilerinizle.. Bazen besleyen paylaşımlarınızla.. Sizler, okurlar da öğretmenlerimsiniz..

Ve farkında mısınız, okul koridorlarına hapsetmeye kalktığımız öğretmenlik, hayatımızın her alanında, her anında, her yerinde nasıl da hâkim.. Bunu görebilen, bundan beslenebilenler bu ülkenin iyi insanları.. Kötülerin kaçtığıysa, zaten bu..

Her şeyi bildiğini zannedenin.. Bildiklerinin tek gerçek olduğuna inananların.. Dinlemek, duymak, öğrenmek yerine, "Ben dedim de aklıma ben geldim" diyenlerin ne işi olur "Öğretmenle, öğretenle.."

İyi insan olabilmek için, iyi öğretmenlere sahip olmak, iyi birer talebe olabilmek lazım.. Öğreteniniz iyi değilse sıkıntı.. Ama iyi bir talebe değilseniz, daha da büyük sıkıntı.. Nereden mi biliyorum?

Yaşadıklarımızdan..

***

Başa döneyim..

Cumhuriyetin öğretmeni annem.. Sonra acılı hayatıyla ne çok şey öğretmiş bana, Dersim olaylarının yaralı kızı Ayşe.. Nasıl da kazımış vicdanıma iyi insan olabilmeyi, Cumhuriyetin askeri babam.. Ve hepsi nasıl da kıymetli bir izin ardından yürümüş; Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK...

Şanslıyım.. Şanslıyız.. "Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum" diyen rehberlerimiz var..

O mukaddes rehber, tek bir harfe köle olabilmeyi göze alırken, bugün, koca bir hayatı öğretebileceklere, çileler yaşatıyoruz..

Bugün yine 24 Kasım..

Öğretmenim, söz veriyorum; Adam doğdum, adam öleceğim.. Ve bir kez daha ellerinizden öpüyorum..

Ve her şey "İYİ" olsun diye, ben yine ve yeniden bir öğretmen ile yol yürüyorum..