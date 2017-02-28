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Öğretmenler okulun penceresinden atladı

Öğretmenler okulun penceresinden atladı 1
Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla yangın tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tatbikat, bir kısmı teorik bilgi, bir kısmı da uygulamalı anlatım olmak üzere yaklaşık 1 saat sürdü.
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Yeni Çağ Gazetesi
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