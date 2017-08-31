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Öğretmenlere 'mazeret ataması' ve 'alan değişikliği'

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Öğretmenlere 'mazeret ataması' ve 'alan değişikliği'
Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlere mazerete bağlı ikinci il içi ve il dışı atamaları ile alan değişikliği konularında yeniden hak tanındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlere mazerete bağlı ikinci il içi ve il dışı atamaları ile alan değişikliği konularında yeniden hak tanındı.

MEB'in internet sayfasında yayınlanan basın açıklamasında, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın onayıyla, öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi kapsamında, mazeret durumuna bağlı iller arası ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin durumunun 5 Eylül tarihi itibarı ile yeniden değerlendirileceği bildirildi.

Öğretmenlerin ikinci il içi ve iller arası yer değiştirme başvurularının, 8-12 Eylül tarihlerinde alınacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alanlar itibarı ile zorunluluk arz eden durumlar dikkate alınarak, öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları ise 18-22 Aralık 2017 tarihlerinde alınacak ve sonuçlar 27 Aralık 2017'de ilan edilecek. Alan değişikliği gerçekleştirilen öğretmenler, 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren ilişiklerini keserek, yeni görev yerlerine başlayacaklar."

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