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Öğretmenleri taşıyan servis devrildi

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Öğretmenleri taşıyan servis devrildi
Diyarbakır’da öğretmenleri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 4’ü ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, 07.30 sıralarında Diyarbakır-Lice karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdris T. yönetimindeki öğretmenleri taşıyan servis aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Kazada araç içinde bulunan 16 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, Lice’de görev yapan memurları taşıyan servis aracında bulunan 112 acil servis görevlileri yaptı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere götürülen yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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