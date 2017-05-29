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OGS yerine HGS'Ye girmek isteyince...

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OGS yerine HGS'Ye girmek isteyince...
Düzce’nin Gölyaka ilçesi TEM Otoyolu gişelerinde OGS kullanan kadın sürücü HGS gişesine girmeye çalıştı. Son anda HGS gişesinde olduğunu fark eden sürücünün diğer gişeye yönelmesi ile otomobili, aynı gişeye giren tır ile turnike arasında sıkıştı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka gişelerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Düzce'den İstanbul istikametine gitmekte olan Nevin Ö., otomobilinde OGS takılı olmasına rağmen bir anlık dalgınlıkla HGS turnikesine girdi.

HGS gişesinde olduğunu fark edince panikle OGS turnikesine geçmeye çalışan Nevin Ö., bu sırada turnikeye girmeye çalışan ve yine İstanbul istikametine giden Hasan Çalayran'ın kullandığı tır ile yan yana turnikeye girdi.

Nevin Ö.'nün kullandığı otomobil, tır ile gişelerdeki bariyerlerin arasına sıkışıp kaldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, sıkışan araç iş makinelerinin ve çekicilerin yardımı ile olduğu yerden çıkarıldı.

Kamyon sürücüsü Hasan Çalayran, “Sola kendisini atınca ben kornaya bastım. Frene basayım dedim ancak bu kez önüme alacaktım ve tırın altına girecekti. Önüme alınca bu kurtulamazdı. Sola doğru kaçmaya çalıştım ancak aynadan baktığımda sıkışmıştı. Çadırın başından itibaren araca girdi. İnat değil, bilmemezlik ve acemilik” dedi.

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