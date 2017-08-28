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Oğuzhan Milli takıma neden alınmadı?

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Oğuzhan Milli takıma neden alınmadı?
Mircea Lucescu'nun yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu, Oğuzhan Özyakup'un neden A Milli kadroya alınmadığını açıkladı.

Türkiye'nin yeni çalıştırıcısı Mircea Lucescu'nun yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu, Oğuzhan'ın kadroya alınmamasını taktiksel bir tercih olarak değerlendirdi.

Havutçu, Habertürk'e verdiği demeçte "Hocamız Oğuzhan'ı beğeniyor. Kaliteli bir futbolcu olduğunu söylüyor. Zaten kendisiyle de görüştü" dedi.

Tayfur Havutçu, "Oğuzhan'ın alınmaması kötü oyuncu olduğundan değil. Sadece yaptığımız analizler neticesinde 2 maçta farklı tatkik anlayışlar ile oynayacağımızdan dolayı Oğuzhan'ı çağırmadık. Bundan sonraki süreçte Oğuzhan yine bizimle olacaktır" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan, Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından yaptığı açıklamada Lucescu'nun kendisine 'kampta görüşürüz' mesajı verdiğini ve bu nedenle karara anlam veremediğini ifade etmişti.

Orta sahaya Ozan Tufan ve Selçuk İnan gibi eski formunda uzak isimlerin kadroda yer verilmesine karşın Beşiktaş'ta düzenli olarak forma giyen Oğuzhan'ın davet edilmemesi başta Beşiktaşlı taraftarlar olmak üzere futbolseverlerin büyük tepkisini çekmişti..

Milli Takım Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası elemelerinde 2 ve 5 Eylül'de Ukrayna ve Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

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