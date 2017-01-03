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OHAL 3 ay daha uzatılacak

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OHAL 3 ay daha uzatılacak
AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 19 Ocak tarihinde bitmesi beklenen OHAL uygulamasının 3 ay daha uzatılmasına dair görüşmelerin bu hafta Meclis'te görüleceğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım 2017'nin ilk AKP Grup Toplantısında konuştu. Terörle mücadele konusunda net mesajlar verdi. 'Mutlak hakimiyet' sağlanacak dedi. Yıldırım'ın Hedefinde Obama hükümeti vardı. 'YPG/PYD'ye silah veriyorlar, böyle mücadele mi olur' dedi. Trump'a seslendi, 'Bu kepazeliğe son vermenizi bekliyorum' dedi.

Türkiye'de OHAL'in devam edip etmeyeceği konusunda ise 'OHAL'in 3 ay uzatılmasını Meclis bu hafta görüşecek' diye açıkladı.

Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısına da değinen Yıldırım, "İstanbul'daki saldırı seçilen zaman ve mekan dikkate alındığında amacın ne olduğu çok açıktır. Bu saldırıyla etnik ve mezhep temelli çatışma yaratılmak isteniyor" dedi.

"Terörün bu provakatif oyunları bizi yanıltmasın Ortaköy'de cami, kilise, havra hep bir aradaydı. Biz bir arada yaşama tecrübesini yıllardır tecrübe ediyoruz" diyen Yıldırım'ın sosyal medya konusunda bir uyarısı oldu.

"Her türlü ayrıştırıcı söylemin terörün amacına hizmet ettiğini unutmayalım" ifadelerini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sosyal medya üzerinden yapılan kışkırtmacı paylaşımlar ülkemize ve kardeşliğimize zarar veriyor. Sosyal medyada yapacağınız paylaşımlar başınıza bela olabilir. Kin ve nefret söylemi, terörü açıkça övmek gibi faaliyetler hukuk devletinde suçtur ve cezai karşılığı vardır. Bu tip paylaşımlar yapanlar hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın ve gençlerimizin terör örgütünün oyununa alet olmamalarını ve suç teşkil edecek paylaşımda bulunmamalarını istiyoruz."

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