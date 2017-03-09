OHAL 3 ay daha uzatılacak mı?

Başbakan Yıldırım OHAL ile ilgili "Uzatılıp uzatılmaması MGK'da değerlendirilir, ona göre karar verilir" dedi.

Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı konusundaki bir soruya, "Uzatılıp uzatılmaması MGK'da değerlendirilir, ona göre karar verilir" cevabını verdi.

20 Temmuz'da başlayan OHAL uygulaması daha önce 11 Ekim ve 3 Ocak'ta 3'er ay süreyle uzatılmıştı. Mevcut durumda uygulamanın süresi de 19 Nisan'da doluyordu. OHAL'in 3. kez 3 ay daha uzatılmasıyla 20 Temmuz 2016'da başlayan uygulama bir yıl tamamlamış olacak.