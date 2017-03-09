Bugünkü YENİÇAĞ »

OHAL 3 ay daha uzatılacak mı?

»
OHAL 3 ay daha uzatılacak mı?
Başbakan Yıldırım OHAL ile ilgili "Uzatılıp uzatılmaması MGK'da değerlendirilir, ona göre karar verilir" dedi.

Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı konusundaki bir soruya, "Uzatılıp uzatılmaması MGK'da değerlendirilir, ona göre karar verilir" cevabını verdi. 

20 Temmuz'da başlayan OHAL uygulaması daha önce 11 Ekim ve 3 Ocak'ta 3'er ay süreyle uzatılmıştı. Mevcut durumda uygulamanın süresi de 19 Nisan'da doluyordu. OHAL'in 3. kez 3 ay daha uzatılmasıyla 20 Temmuz 2016'da başlayan uygulama bir yıl tamamlamış olacak.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Atalay Filiz hakkında flaş kararAtalay Filiz hakkında flaş kararOHAL 3 ay daha uzatılacak mı?OHAL 3 ay daha uzatılacak mı?Kılıçdaroğlu'nu çeviren kişi AKP'li çıktıKılıçdaroğlu'nu çeviren kişi AKP'li çıktıÇavuşoğlu'ndan 'Nazi' geri adımıÇavuşoğlu'ndan 'Nazi' geri adımıO ilaçlar elektronik ortama taşınıyorO ilaçlar elektronik ortama taşınıyorOğan, İstanbul'dan 'hayır' diyecekOğan, İstanbul'dan 'hayır' diyecekSuikast girişimi sanıklarına ip attılarSuikast girişimi sanıklarına ip attılarBakan'dan 'bedelli' açıklamasıBakan'dan 'bedelli' açıklamasıMerkel'den, Türkiye açıklamasıMerkel'den, Türkiye açıklamasıÇankırı'dan mühimmat getirmeyi planlamışlarÇankırı'dan mühimmat getirmeyi planlamışlar
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti