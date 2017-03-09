Bugünkü YENİÇAĞ »

OHAL 3 ay daha uzatıldı

»
OHAL 3 ay daha uzatıldı
Başbakan Yıldırım OHAL'in 3 ay daha uzatılacağını söyledi.

Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım OHAL'in 3 ay daha uzatılacağını söyledi. 20 Temmuz'da başlayan OHAL uygulaması daha önce 11 Ekim ve 3 Ocak'ta 3'er ay süreyle uzatılmıştı. Mevcut durumda uygulamanın süresi de 19 Nisan'da doluyordu. OHAL'in 3. kez 3 ay daha uzatılmasıyla 20 Temmuz 2016'da başlayan uygulama bir yıl tamamlamış olacak.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Bakan'dan 'bedelli' açıklamasıBakan'dan 'bedelli' açıklamasıOHAL 3 ay daha uzatıldıOHAL 3 ay daha uzatıldıMerkel'den, Türkiye açıklamasıMerkel'den, Türkiye açıklamasıÇankırı'dan mühimmat getirmeyi planlamışlarÇankırı'dan mühimmat getirmeyi planlamışlarFeyzioğlu'dan, Devlet Bahçeli’ye tepkiFeyzioğlu'dan, Devlet Bahçeli’ye tepki19 yeni kanun Resmi Gazete'de19 yeni kanun Resmi Gazete'deASELSAN'a FETÖ operasyonuASELSAN'a FETÖ operasyonuTürkiye Akdeniz'de sondaj yapacak!Türkiye Akdeniz'de sondaj yapacak!MHP'li başkandan, Erdoğan pankartıMHP'li başkandan, Erdoğan pankartıİsviçre’ye iltica talebinde bulundularİsviçre’ye iltica talebinde bulundular
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti