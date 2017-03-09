OHAL 3 ay daha uzatıldı

Başbakan Yıldırım OHAL'in 3 ay daha uzatılacağını söyledi.

Ankara'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım OHAL'in 3 ay daha uzatılacağını söyledi. 20 Temmuz'da başlayan OHAL uygulaması daha önce 11 Ekim ve 3 Ocak'ta 3'er ay süreyle uzatılmıştı. Mevcut durumda uygulamanın süresi de 19 Nisan'da doluyordu. OHAL'in 3. kez 3 ay daha uzatılmasıyla 20 Temmuz 2016'da başlayan uygulama bir yıl tamamlamış olacak.