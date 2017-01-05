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OHAL kararı Resmi Gazete'de

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OHAL kararı Resmi Gazete'de
TBMM dün gece kabul edilen Olağanüstü Hal'in (OHAL) 3 ay daha uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda, 'Anayasa'nın 120'inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3 maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin 19.01.2017 Perşembe günü saat 01.00'dan itibaren olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması hakkında Bakanlar Kurulu'nca 03.01.2017 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 03.01.2017 tarihli 49'uncu Birleşiminde onaylanmıştır' denildi.

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