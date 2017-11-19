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OHAL Komisyonu ilk kararını ne zaman verecek?

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OHAL Komisyonu ilk kararını ne zaman verecek?
OHAL Komisyonu kamudan ihraç edilen memurların başvurularından bazılarını inceleyerek karar aşamasına geldi.

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu başvurularda karar aşamasına geçti. İlk kararlar 2 hafta içinde açıklanacak.

22 Mayıs'ta göreve başlayan komisyona şimdiye kadar 102 bin 432 başvuru yapıldı. Bir kısım dosyaların tasnifi tamamlandı, geri kalanlarla ilgili işlemler sürüyor. Tasnif edilen dosyaları hakimler, müfettişler ve uzmanlardan oluşan raportörler ön incelemeye aldı. 

2 HAFTA İÇİNDE AÇIKLANACAK

Komisyon bazı dosyalarda karar aşamasına geldi. 2 hafta içinde ilk kararların ortaya çıkması bekleniyor. Komisyon KHK ile ihraç edilenlerin, rütbeleri alınan askerlerin ve kapatılan kurum ve kuruluşların başvurularını inceliyor.

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