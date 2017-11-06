OHAL Komisyonu'na gelen 101 bin 243 başvuruda tek bir karar verilmedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, OHAL Komisyonu üyelerinin Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na davet edilerek bilgi vermelerini istedi. Ağbaba, açıklamasında "101 bin 243 başvuru hakkında tek bir karar dahi verilmedi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Veli Ağbaba, OHAL Komisyonu’na başvuruların 14 Eylül 2017 itibariyle sona erdiğini belirterek, 101 bin 243 başvuru hakkında tek bir karar dahi verilmediğini kaydetti.

OHAL Komisyonu’nun karar vermediği her günün, mağdurların uğradığı hak ihlallerini artırdığını ifade eden Ağbaba, AKP’nin OHAL KHK’larıyla kamudan çıkardığı kamu personellerini adeta açlığa mahkum ettiğini, vatandaşlara bu ihraçlara yönelik gösterdiği tek başvuru yolunu da işletmediğini belirtti.

OHAL Komisyonu üyelerinin Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na davet edilerek bilgi vermelerini isteyen Ağbaba, başvuru metninde şöyle dedi:

“OHAL KHK’larıyla tanınan haklar çerçevesinde OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyeleri yaptıkları iş ve işlemlerden dolayı sorumlu tutulamayacaktır. Ancak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu’nun komisyonun yetkilerini düzenleyen 5’inci maddesi, ‘İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, görevleri ile ilgili olarak, Bakanlıklarla Genel ve Katma Bütçeli Dairelerden, mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir’ hükmünü içermektedir. Bu nedenle, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyelerinin, dosyalara yönelik karar aşamasında yaşanan gecikme ve başvuruların nihai durumuna ilişkin bilgi vermeleri amacıyla komisyonumuza çağrılmalarını arz ediyorum.”