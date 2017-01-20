OHAL maddesi kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, cumhurbaşkanına OHAL ilan etme yetkisi veren anayasa değişikliği teklifinin 12'nci maddesi 342 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda yapılan ikinci tur oylama sonucunda kabul edilen Anayasa değişiklik teklifinin 12. Maddesi Cumhurbaşkanına OHAL yetkisi veriliyor. 484 milletvekilinin katıldığı ikinci tur oylamada 342 kabul, 138 ret, 2 boş, 2 geçersiz oy çıktı.
Ayrıntılar gelecek…
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