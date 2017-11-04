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OHAL ne zaman bitecek?

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OHAL ne zaman bitecek?
OHAL uygulamasının yurtdışında eleştirelere hedef olmasının yanı sıra yurt içinde de rahatsızlık yaratması üzerine Başbakan Binali Yıldırım "OHAL'in daratılması' talimatı verdi.

Son Bakanlar Kurulu toplantısında, OHAL’le uygulamaya konulan ‘yasak ve kısıtlamaların’ hem vatandaşların hayatını güçleştirdiği, hem de Türkiye’nin yurtdışında olağanüstü kurallarla yönetilen ülke olarak algılanmasına neden olduğuna ilişkin eleştiriler gündeme geldi. Kamu görevlileri için konulan kısıtlamadan, kamuda bulunan FETÖ’cülerin tamamına yakınının ayıklanması nedeniyle vazgeçildiği belirtildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberien göre, Sadece kamu çalışanları için değil, diğer vatandaşlar için de MİT, Emniyet ve İstihbarat birimlerinden gelen raporlar üzerine yurtdışı yasağı konulduğu, bunlardan bir kısmının sadece akrabalık ilişkileri olduğu, kişilerin FETÖ veya diğer terör örgütleriyle bağı olmamasına karşın kısıtlandığı değerlendirmesi yapıldı.


Yıldırım, toplantıda yurtdışına çıkış gibi OHAL uygulamalarından, ihtiyaç kalmayanların saptanması ve aşamalı olarak bunların uygulamadan kaldırılmasını da istedi. Tüm bakanlar kendi alanlarında buna benzer kısıtlama ve sınırlamaları belirleyecek. Gerekli görülmeyenler uygulamadan kaldırılacak ve eski sisteme dönülecek.


OHAL’in tamamen kaldırılması konusu ise AKP kulislerinde sık sık tartışılıyor. FETÖ gözaltıları ve davaların devam etmesi nedeniyle OHAL’in kaldırılmasının mücadele sürecine zarar vereceğine ilişkin analizler yapılıyor. Bu nedenle OHAL’ın bir süre daha devam edeceği, ancak 2018’in ikinci yarısında kaldırmanın gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Kısıtlama ve yasakların daraltılması da bu zamana kadar eleştirileri azaltmak için düşünülüyor.

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