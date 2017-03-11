"OHAL'de anayasa değişikliği yapılamaz"

AKP'nin kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, başkanlık sistemi referandumda kabul edilse bile uygulanamayacağını, sonraki süreçte ilk olarak evet diyenlerin pişman olacağını söyledi.

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ

Ertuğrul Yalçınbayır, "Bu anayasa değişikliği kabul edilirse tartışmalı olur ve kısa süre sonra ortadan kaldırılır. Parlamenter sistem devam eder. Başkanlığı uygulayamazlar. Partili bir cumhurbaşkanı o makama zarar verir. Artık yavaş yavaş AKP son bulacaktır. Hırsları yüzünden kendi bindikleri dalı kesiyorlar. Anayasa değişikliğine 'evet' demek istikrarsızlığa katkı sağlar. İnsanlar 'evet' dedikten sonra hatalarını anlayacaktır" dedi.

OHAL şartlarında anayasa değişikliğinin meşruiyeti tartışılır. Çünkü düşünceler sınırlı ifade edilir.

Başkanlık sisteminin 2013'ten sonra gündeme getirildiğini dile getiren Yalçınbayır, şöyle devam etti: "AKP, 2007 seçim bildirgesinde cumhurbaşkanının yetkilerini bile azaltmayı düşündü. Şimdi oradan buralara gelindi. Bu, Türkiye'nin bütün tecrübesinden uzak yepyeni bir yolculuk demektir. Referandum süreci eşitlik ilkesine aykırı devam ediyor. Bu süreçte devletin bütün imkânları kullanılarak haksız oy temini yapılıyor. AKP'nin 3 Ocak 2003 yılına ait Acil Eylem Planı'na göre OHAL şartlarında anayasa değişikliği yapılamaz. Çünkü böyle zamanlarda düşünce özgürlüğü bütün unsurları ile işlemez, propaganda ve düşünceler sınırlı ifade edilir. Böyle bir dönemde yapılan anayasa değişikliğinin meşruiyeti tartışılır. Bunun adı istikrar değil istikrarsızlığa yelken açmaktır. Şu ana kadar TBMM'ye getirdikleri ve geçiremedikleri kanun var mı? Türkiye'de her gün hukuka ve insan haklarına aykırı işler yapılıyor. Böyle bir dönemde neyi özgürce tartışabileceksiniz?