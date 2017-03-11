Bugünkü YENİÇAĞ »

"OHAL'de anayasa değişikliği yapılamaz"

»
"OHAL'de anayasa değişikliği yapılamaz"
AKP'nin kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, başkanlık sistemi referandumda kabul edilse bile uygulanamayacağını, sonraki süreçte ilk olarak evet diyenlerin pişman olacağını söyledi.

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ

Ertuğrul Yalçınbayır, "Bu anayasa değişikliği kabul edilirse tartışmalı olur ve kısa süre sonra ortadan kaldırılır. Parlamenter sistem devam eder. Başkanlığı uygulayamazlar. Partili bir cumhurbaşkanı o makama zarar verir. Artık yavaş yavaş AKP son bulacaktır. Hırsları yüzünden kendi bindikleri dalı kesiyorlar. Anayasa değişikliğine 'evet' demek istikrarsızlığa katkı sağlar. İnsanlar 'evet' dedikten sonra hatalarını anlayacaktır" dedi.

OHAL şartlarında anayasa değişikliğinin meşruiyeti tartışılır. Çünkü düşünceler sınırlı ifade edilir.

Başkanlık sisteminin 2013'ten sonra gündeme getirildiğini dile getiren Yalçınbayır, şöyle devam etti: "AKP, 2007 seçim bildirgesinde cumhurbaşkanının yetkilerini bile azaltmayı düşündü. Şimdi oradan buralara gelindi. Bu, Türkiye'nin bütün tecrübesinden uzak yepyeni bir yolculuk demektir. Referandum süreci eşitlik ilkesine aykırı devam ediyor. Bu süreçte devletin bütün imkânları kullanılarak haksız oy temini yapılıyor. AKP'nin 3 Ocak 2003 yılına ait Acil Eylem Planı'na göre OHAL şartlarında anayasa değişikliği yapılamaz. Çünkü böyle zamanlarda düşünce özgürlüğü bütün unsurları ile işlemez, propaganda ve düşünceler sınırlı ifade edilir. Böyle bir dönemde yapılan anayasa değişikliğinin meşruiyeti tartışılır. Bunun adı istikrar değil istikrarsızlığa yelken açmaktır. Şu ana kadar TBMM'ye getirdikleri ve geçiremedikleri kanun var mı? Türkiye'de her gün hukuka ve insan haklarına aykırı işler yapılıyor. Böyle bir dönemde neyi özgürce tartışabileceksiniz?

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Hollanda'dan skandal kararHollanda'dan skandal kararAKP'lilere 'bozkurt'lu uğurlamaAKP'lilere 'bozkurt'lu uğurlamaŞehit pilotlar için flaş iddiaŞehit pilotlar için flaş iddiaÜlkü Ocakları eski başkanları 'hayır' dediÜlkü Ocakları eski başkanları 'hayır' dediMHP seçim bürosunu AKP'liler açtıMHP seçim bürosunu AKP'liler açtıÖzdil, MHP'deki ihraçları böyle yazdıÖzdil, MHP'deki ihraçları böyle yazdıYGS yarın yapılacakYGS yarın yapılacakBankalara karşı sosyal patlamaBankalara karşı sosyal patlama20 ilde FETÖ operasyonu20 ilde FETÖ operasyonuDHKP-C'ye Emniyet ile MİT ortak operasyon!DHKP-C'ye Emniyet ile MİT ortak operasyon!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti