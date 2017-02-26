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Öksüz, Tunalı ve İslamoğulları'na Samsun'da sevgi seli
Yeniçağ Gazetesi yazarı Adnan İslamoğulları, TÜYAP Karadeniz 3. Kitap Fuarı'nda 'Bizimkisi Bir Ocak Hikayesi' kitabını imzaladı. Samsun'da düzenlenen imza gününe yoğun ilgi olurken Prof. Dr. Öksüz ve edebiyatçı Yağmur Tunalı'ya da büyük ilgi vardı.
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BİR DE BUNLAR VAR
14 ŞUBAT 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 19 01 2017
Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı
Beşiktaş'ı yakan Thompson için kendi ülkesinde bu manşet atıldı
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