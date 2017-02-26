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Öksüz, Tunalı ve İslamoğulları'na Samsun'da sevgi seli

Öksüz, Tunalı ve İslamoğulları'na Samsun'da sevgi seli 1
Yeniçağ Gazetesi yazarı Adnan İslamoğulları, TÜYAP Karadeniz 3. Kitap Fuarı'nda 'Bizimkisi Bir Ocak Hikayesi' kitabını imzaladı. Samsun'da düzenlenen imza gününe yoğun ilgi olurken Prof. Dr. Öksüz ve edebiyatçı Yağmur Tunalı'ya da büyük ilgi vardı.
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