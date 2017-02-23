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Öksüz ve Tunalı, Samsun'da sevenleriyle buluşacak

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Öksüz ve Tunalı, Samsun'da sevenleriyle buluşacak
Prof. Dr. İskender Öksüz ve Yağmur Tunalı, Samsun'da sevenleriyle buluşacak.

Türk milliyetçiliğinin usta kalemleri Prof. Dr. İskender Öksüz ve Yağmur Tunalı, Samsun'da bir dizi programa katılacak. İlk olarak Edebice Dergisi'nin 24 Şubat Cuma günü saat 20:00'da Bafra Eflatun Kitap Kafe'de düzenlediği Yazar-Okur Buluşmasına katılacak olan Öksüz ve Tunalı, ardından 25 Şubat Cumartesi saat11:00'dan itibaren yeni çıkan kitaplarını Samsun Kitap Fuarı'nda Panama Yayıncılık standında sevenleri için imzalayacaklar.  Yine aynı gün Panama Yayıncılık standında Gökçen Çatlı ve Turgay Bostan da okuyucuyla buluşacaklar.

25 Şubat Cumartesi 13:00'da ise Prof. Dr. İskender Öksüz, Samsun Öğretmen Evi Konferans Salonu'nda Samsun Türk Ocakları şubesinin düzenlediği, "Millet ve Milliyetçilik" konulu konferansa katılacak.  

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