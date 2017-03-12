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Öksüz, yeni kitabını imzaladı

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Öksüz, yeni kitabını imzaladı
Türk milliyetçiliğinin usta kalemlerinden Prof. Dr. İskender Öksüz, merakla beklenen “Alt Akıl: Aptallar ve Diktatörleri” kitabı okuyucuyla buluştu.

Milli Düşünce Merkezi’nde konferans verdikten sonra dinleyicilerin soruları yanıtlayan Prof. Dr. İskender Öksüz, ardından yeni kitabını imzaladı. Panama Yayıncılık’tan çıkan Alt Akıl: Aptallar ve Diktatörleri kitabı için gittiği yerde 7'den 70'e uzun kuyruklar oluştu. 

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