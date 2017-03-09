Öksüz yeni kitabını imzalayacak

Usta kalem Prof. Dr. İskender Öksüz, yeni kitabı “Al Akıl: Aptallar ve Diktatörler”ın imza gününde okuyucularıyla buluşacak.

Ünlü yazar Prof. Dr. İskender Öksüz, Milli Düşünce Merkezi’nde yeni kitabını anlatacak.

Öksüz'ün yeni çıkan “Alt Akıl: Aptallar ve Diktatörler” kitabı, okuyucuyla buluşmaya devam ediyor. Öksüz, MDM’de düzenlenecek olan söyleşinin hemen ardından sevenleri için imzalayacak.

Yer: Milli Düşünce Merkezi

Özveren Sokak, 2/2 GMK, Maltepe, Ankara

11 Mart 2017 Cumartesi 15:30