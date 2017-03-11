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Öksüz'ün yeğeni yakalandı

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Öksüz'ün yeğeni yakalandı
Hatay merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınanlar arasında firari Adil Öksüz'ün yeğeni eski profesör Hüseyin Öksüz'ün de bulunduğu bildirildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün haberleşme programı ByLock kullandıkları ve örgütle bağlantısı bulundukları iddiasıyla 8 Mart'ta Hatay, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Manisa, Adana, Kahramanmaraş, Antalya, Isparta, Batman ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıtı. Operasyonda 104 şüpheli gözaltına alınırken bu kişilerin arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde görevli çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent olduğu bildirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler arasında FETÖ'nün firari Hava Kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün yeğeni Hüseyin Öksüz'ün de yer aldığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında Adana'da yakalandığı belirtilen Hüseyin Öksüz'ün bir üniversite profesör olduğu ve meslekten ihraç edildiği bildirildi.

Şüphelilerin sorgusu hale devam ediyor.

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