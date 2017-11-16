Okul binasına cezaevi projesi tepkiye neden oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova beldesinde hastane olarak inşa edildikten sonra okul olarak değerlendirilmesi beklenen binanın cezaevi yapılmak istenmesi bölge halkının tepkisine neden oldu.

Oya Uğral'ın haberine göre, Ayvalık’a bağlı beldeye hastane kazandırılması amacıyla halktan toplanan bağışlarla inşaatı tamamlanan ve daha sonra eğitim hizmet alanı olarak protokolü imzalanan Altınova Alaaddin Süberoğlu Devlet Hastanesi binasının, Ayvalıklıların okul ısrarına rağmen cezaevi olarak değerlendirilecek olması Ayvalıklıların tepkisine yol açtı.

1995 yılında dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Süberoğlu’nun öncülüğünde açılan kampanyayla Altınova’ya hastane kurulması için halkın katkılarıyla inşaatı tamamlanan 6400 metrekarelik kapalı alandaki binanın cezaevine dönüştürüleceği iddiası Ayvalık’ı karıştırdı. 14 Eylül İlköğretim Okulu’nun karşısında ve mahalle içindeki yapıda cezaevi oluşturulmasının mantık dışı olduğu belirtilirken, güvenlik açısından da rahatsızlık yaratacağı ifade edildi.

SİYASİ DEĞİL, AYVALIK MESELESİ

Ayvalık Belediye Meclisi ve Büyükşehir Meclisinin oy birliğiyle aldığı statü değişikliğine karşın binanın Başbakanlık onayıyla cezaevine dönüştürüldüğü iddiası üzerine harekete geçen Ayvalıklılar Altınova’da kitlesel bir eylem düzenledi. Kent Konseyi, ATO, esnaf odaları, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve yurttaşların katıldığı bina önündeki protesto eyleminde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, bölge milletvekilleri ve ilgililerin yanlıştan dönmelerini istedi. Gençer, “Bu bir siyasi olay değil, Ayvalık’ın ortak meselesidir. Biz Ayvalık Meclisi olarak binanın eğitime hizmet vermesi için kanun altyapısını hazırladık. Yüksekokul veya teknik lise önerilerinde bulunduk. Ayvalık’ın ihtiyacı olan yeni okul için, bağışçı ve devlet desteği aranırken hazır olan binaya cezaevi yapılmasına akıl ermiyor. Burası Adalet Bakanlığı’na tahsis edilip kadın açık cezaevi yapılacakmış. Halkın oylarıyla seçilmiş Ayvalık ve Büyükşehir Belediye Meclislerinin aldığı ortak irade kararının görmezden gelinmesini anlamakta zorlanıyoruz. Cezaevi için Ayvalık ve çevresinde daha uygun alanlar var ama o uygun alan burası değil. Halkın iradesi doğrultusunda bağışlarla yapılan binamızın okul olmasını acilen bekliyoruz” dedi.

2 GÜNDE ON BİN İMZA

Öte yandan, Ayvalık Kent Konseyi ve demokratik kitle örgütleri kararın duyulmasının ardından 2 gün içinde on bin imza topladılar. İmza kampanyalarının bir hafta daha süreceği belirtilirken, CHP İlçe Yönetimi de konuyla ilgili Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapacağını duyurdu.