Bugünkü YENİÇAĞ »

Okul binasına cezaevi projesi tepkiye neden oldu

»
Okul binasına cezaevi projesi tepkiye neden oldu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova beldesinde hastane olarak inşa edildikten sonra okul olarak değerlendirilmesi beklenen binanın cezaevi yapılmak istenmesi bölge halkının tepkisine neden oldu.

Oya Uğral'ın haberine göre, Ayvalık’a bağlı beldeye hastane kazandırılması amacıyla halktan toplanan bağışlarla inşaatı tamamlanan ve daha sonra eğitim hizmet alanı olarak protokolü imzalanan Altınova Alaaddin Süberoğlu Devlet Hastanesi binasının, Ayvalıklıların okul ısrarına rağmen cezaevi olarak değerlendirilecek olması Ayvalıklıların tepkisine yol açtı.

1995 yılında dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Süberoğlu’nun öncülüğünde açılan kampanyayla Altınova’ya hastane kurulması için halkın katkılarıyla inşaatı tamamlanan 6400 metrekarelik kapalı alandaki binanın cezaevine dönüştürüleceği iddiası Ayvalık’ı karıştırdı. 14 Eylül İlköğretim Okulu’nun karşısında ve mahalle içindeki yapıda cezaevi oluşturulmasının mantık dışı olduğu belirtilirken, güvenlik açısından da rahatsızlık yaratacağı ifade edildi.

SİYASİ DEĞİL, AYVALIK MESELESİ

Ayvalık Belediye Meclisi ve Büyükşehir Meclisinin oy birliğiyle aldığı statü değişikliğine karşın binanın Başbakanlık onayıyla cezaevine dönüştürüldüğü iddiası üzerine harekete geçen Ayvalıklılar Altınova’da kitlesel bir eylem düzenledi. Kent Konseyi, ATO, esnaf odaları, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve yurttaşların katıldığı bina önündeki protesto eyleminde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, bölge milletvekilleri ve ilgililerin yanlıştan dönmelerini istedi. Gençer, “Bu bir siyasi olay değil, Ayvalık’ın ortak meselesidir. Biz Ayvalık Meclisi olarak binanın eğitime hizmet vermesi için kanun altyapısını hazırladık. Yüksekokul veya teknik lise önerilerinde bulunduk. Ayvalık’ın ihtiyacı olan yeni okul için, bağışçı ve devlet desteği aranırken hazır olan binaya cezaevi yapılmasına akıl ermiyor. Burası Adalet Bakanlığı’na tahsis edilip kadın açık cezaevi yapılacakmış. Halkın oylarıyla seçilmiş Ayvalık ve Büyükşehir Belediye Meclislerinin aldığı ortak irade kararının görmezden gelinmesini anlamakta zorlanıyoruz. Cezaevi için Ayvalık ve çevresinde daha uygun alanlar var ama o uygun alan burası değil. Halkın iradesi doğrultusunda bağışlarla yapılan binamızın okul olmasını acilen bekliyoruz” dedi.

v-002.jpg

2 GÜNDE ON BİN İMZA

Öte yandan, Ayvalık Kent Konseyi ve demokratik kitle örgütleri kararın duyulmasının ardından 2 gün içinde on bin imza topladılar. İmza kampanyalarının bir hafta daha süreceği belirtilirken, CHP İlçe Yönetimi de konuyla ilgili Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Türk mühendislerden radara yakalanmayan kumaşTürk mühendislerden radara yakalanmayan kumaşKılıçdaroğlu'ndan, Bakan Jülide Sarıeroğlu'na SGK yanıtıKılıçdaroğlu'ndan, Bakan Jülide Sarıeroğlu'na SGK yanıtı'Müjdat Gezen' davasında flaş gelişme'Müjdat Gezen' davasında flaş gelişmeOkul binasına cezaevi projesi tepkiye neden olduOkul binasına cezaevi projesi tepkiye neden olduMemur Sen Başkanı Ali Yalçın, Mustafa Sabri'ye sahip çıktıMemur Sen Başkanı Ali Yalçın, Mustafa Sabri'ye sahip çıktıAbdullah Gül 'iç muhalefet'in sesi mi?Abdullah Gül 'iç muhalefet'in sesi mi?Dışişleri Başkanı Çavuşoğlu'ndan YPG açıklamasıDışişleri Başkanı Çavuşoğlu'ndan YPG açıklamasıMedya Arkası (16.11.2017)Medya Arkası (16.11.2017)Başkan'dan havaray açıklamasıBaşkan'dan havaray açıklamasıBolu'da yoğun sisBolu'da yoğun sis
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti