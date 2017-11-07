Okul kazanı patladı: Ölü ve yaralılar var

Zonguldak’ta bir lisesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Zonguldak’ın Çaycuma mesleki teknik ve endüstri meslek lisesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

