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Okullar tatil edildi!

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Okullar tatil edildi!
İstanbul Valiliği okulların yarında tatil olduğunu açıkladı

İstanbul Valiliği okulların yarında tatil olduğunu açıkladı

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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