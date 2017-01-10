Okullar tatil edildi!"Başkanlık gelirse kalıcı OHAL sürecine girilecek"İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan öğrenciler müdüre saldırdı!Suriyeliler referandum için mi vatandaşlığa alınıyor?İDO seferleri iptal edildiÇin malı Powerbank bu hale getirdi!Reina'da saldırganı tekmeleyen konuştuBahçelievler'de yangın: 2 ölüTürkiye'nin ilk keçi sperm bankası: TekebankTHY uçuşlara başladı!
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.