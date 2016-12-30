Okulları kar değil söylenti tatil etti

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle bir çok ilde eğitime ara verildi. Mersin'de ise sel nedeniyle okullar tatil edildi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini bildirdi.Topaca, okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir karar verilmemişken, akşam saatlerinde sosyal medyada valiliğin logosu kullanılarak Ankara'da okulların tatil edildiğine dair gerçek dışı paylaşım yapıldığını ve bunun hızla yayıldığını belirtti. Topaca, bazı yayın organlarının da bu konuda teyit almadan "son dakika" haberler geçtiğini, bu durumun ise vatandaşlarda beklentiye yol açtığını söyledi.

Ankara Valiliği tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı sürece gerçek dışı paylaşımlara ve asılsız haberlere itibar edilmemesini isteyen Topaca, kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin yanı sıra teyit edilmemiş haberlerin kamuoyunda, okulların tatil edilmesine ilişkin yarattığı büyük beklenti nedeniyle tatil kararı aldıklarını kaydetti.Topaca, Ankara Valiliğinin web sitesinin hacklendiği iddialarının isedoğru olmadığını sözlerine ekledi.

Bolu

Bolu'nun Göynük ve Kıbrıscık ilçelerinde eğitime bir günlüğüne ara verildi. Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkisinisürüdüren yoğun kar yağışının devam ettiği ve buzlanma yaşandığı belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Isparta

Isparta'nın Eğirdir, Yalvaç, Keçiborlu, Senirkent, Gelendost, Şarkikaraağaç ve Aksu ilçelerinde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma günü tatil edildi.

Eskişehir

Eskişehir Valiliği de yarın kentte tüm okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildiğini duyurdu.

Balıkesir

Balıkesir Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Altıeylül, Balya, Bigadiç, Dursunbey, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas,Savaştepe ve Susurluk'ta okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, özelikle rakımı yüksek ilçelere bağlı çok sayıdaki mahallede yollar kapandı. İstanbul-İzmir, Balıkesir-Bandırma yollarının açık olduğu, Balıkesir'i Çanakkale'ye bağlayan Balıkesir-Edremit karayolunun Şapçı mevkisinde trafiğin zaman zaman durduğu bildirildi.

Bursa

Bursa'nın İznik, Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Yenişehir ilçelerinde okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Çanakkale

Çanakkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle Çan, Yenice ve Ayvacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar ile Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar,Karaköy, Evciler, Türkmenli ve Muratlar köylerindeki taşımalı sistemli okullarda yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

Afyonkarahisar

Çay İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.

Uşak

Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları ve en son meteorolojik verileri değerlendiren Uşak Valiliği il geneli ve ilçelerdeki tüm okulları bir gün tatil ilan etti.

Kırıkkale

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, okulların yarın tatil edildiğini ifade etti. Vali Haktankaçmaz, "Meteoroloji'nin uyarıları göz önünde bulundurularak Kırıkkale merkez ve ilçelerde 30 Aralık'ta eğitime 1 gün ara verilmiştir. İyi tatiller." dedi.

Bilecik

Bilecik'te de ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle Osmaneli İlçesi dışındaki tüm ilçeler ile il merkezinde yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.