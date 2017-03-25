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Okutan: 'Evet' çıkarsa ülke beka sorunu yaşar!

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Okutan: 'Evet' çıkarsa ülke beka sorunu yaşar!
Isparta Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan, başkanlık sistemi ile Türkiye’ninbölünmeye gideceğini ifade etti.

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ

Referandumdan başkanlığa “evet” çıkması durumunda ülkenin beka sorunu yaşayacağını dile getiren Okutan, “Tek adam rejimi kurulduğunda ‘Devlet yapısı çok güçlü olacak ve Türkiye’yi de güçlendirecek’ deniyor.

Bunun hayalini kuranlar yanılıyor. Tek adam rejimi kabul edilirse Sayın Cumhurbaşkanı da, devlet de, millet de tehlikeye girer” dedi. Okutan şunları şunları kaydetti: “Böyle bir yönetim sistemi ile ancak düşmanlarımız kazanır. Kimse kendi siyasi çıkarları için memleketin siyasi çıkarlarını risk edemez.

Zannediyorlar ki liderler güçlenince yasamaya, yürütmeye ve yargıya tek kişi hâkim olunca güçlü oluruz. Ama öyle değil. Tam tersine Saddam’ın Irak’ına, Esad’ın Suriye’sine, Kaddafi’nin Libya’sına döneriz. Ülke hızlı bir şekilde bölünmeye gider. 

Cumhurbaşkanı da Başbakan da ‘Üniter yapı korunacak’ deseler de başkanlık sisteminden sonra federatif yapı kurulmasını kimse önleyemez.” Bölünmüş ve parçalanmış bir Türkiye’nin ortaya çıkmaması için iktidarı ile muhalefeti ile herkesin el ele vermesi gerektiğine vurgu yapan Okutan, “Rejim değişikliğine bile razı olacak hale geleceğiz. Ege adaları işgal edilmiş sesimiz çıkmıyor. Terör örgütü askerimizi sınırda şehit ediyor, ‘Bir daha olmasın’ diyoruz.

Artık tribüne oynamaktan herkes vazgeçsin ve işine baksın. Koltuk sevdasını herkes bir yana bıraksın. Herkes aklını başına alsın devletimize milletimize sahip çıkalım” dedi.

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