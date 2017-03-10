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Okutan'dan, ihraçlara tepki

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Okutan'dan, ihraçlara tepki
Isparta Milletvekili Okutan, MHP'deki 'hayır'cı kıyımının ardından bir basın açıklaması yayınladı. Okutan yaptığı açıklamada, "Başbuğumuzun da dediği gibi 'büyük davalara inanmak, büyük bedeller ödemeyi göze almak demektir'" dedi.

MHP Disiplin Kurulu, MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan ile Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok'un ihracına karar verdi.

Bu kararın ardından MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan basın açıklamsında bulundu.

"MHP ve Ülkücü Hareket’in başını çekmediği ucube bir Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine ‘hayır’ dediğim için partimden ihraç edildim. Gençlik yıllarımdan itibaren gönül verdiğim ve nihayet Milletvekili seçildiğim MHP’den, çok partili parlamenter demokratik rejimi savunduğum için ihraç edilmiş olmam dolayısıyla son derece üzgünüm." diyen Okutan'ın açıklamaları şöyle:

 

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