Olcan Adın'dan rekor tazminat davası

Galatasaray'dan sözleşmesi tek taraflı feshedilerek gönderilen Olcan Adın, kulüpte kalan parası için harekete geçti.

Galatasaray'da 2014 yılında Trabzonspor’dan 4 milyon avro bonservis bedeli karşılığı transfer edilen Olcan Adın ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Olcan’ın kontratı sezon başında tek taraflı olarak feshedilmiş ve 32 yaşındaki oyuncu devre arasında Akhisar’ın yolunu tutmuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre, Olcan’ın haksız şekilde sözleşmesinin feshedildiğini belirterek, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde 14 milyon TL’yi bulan dava açtığı ortaya çıktı.

Olcan, iptal edilen iki yıllık kontratına karşılık 6 milyon 249 bin TL’nin yanı sıra 2 milyon Euro tutarında da tazminat talebinde bulundu.

Kasım ayında başlayan davanın önümüzdeki aylarda sonuçlanacağı, konuyu hukukçulara inceleten Galatasaray yönetiminin 12 milyon TL’ye yakın bir rakamı Olcan’a ödemek zorunda kalabileceği öğrenildi. Galatasaray mali tablolarında da bu gelişmeye yer verdi.

Dursun Özbek yönetimi, 29 Ağustos 2016’da Olcan’ın sözleşmesini feshetmiş ve ertesi gün Amerika’dan Nigel de Jong’u getirmişti.