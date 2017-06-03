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Öldürülen Demirel'in kızından ilk açıklama

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Öldürülen Demirel'in kızından ilk açıklama
Damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in kızı Esma Karanfil, olaya dair açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde geçen pazartesi günü, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı Cemil Karanfil tarafından öldürülmüştü. Daha önce şiddet uyguladığı eşi Esma Karanfil’i de yaralayan Cemil Karanfil, cinayetin ardından kayıplara karışmıştı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre asayiş ekipleri, arabasını bıraktıktan sonra motosikletle kaçtığı tespit edilen katil zanlısını yakalayabilmek için güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri inceledi. Yapılan çalışmalarda zanlının olay günü üzerinde 20 bin lira paranın olduğu belirlendi. Polis, zanlının saklanabileceği düşünülen 18 ayrı adrese baskın düzenledi. Baskınlarda bulunamayan katil zanlısının yakalanmasının an meselesi olduğu belirtildi.

"PARA ÇOK DEĞİŞTİRDİ"

Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Esma Karanfil önceki gün gözlerini açtı. Biraz kendine gelen Esma, yakınlarına ilk babasını sordu. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, henüz tam iyileşemeyen Esma’dan olayla ilgili bilgi aldı.

Polise, eve gelen eşinin kendisini tekrar döveceğinden korkması üzerine babasını çağırdığını söyleyen Esma Karanfil, “Babam eve geldi. Tartışma yaşandı. Bıçakla saldırdı. Nereye kaçmış olabileceğini bilmiyorum. Ama Cemil, para kazandıktan sonra çok değişti” dedi.

Henüz tam iyileşemediği için, resmi ifadesi alınmayan Esma Karanfil'in verdiği bu bilgiler üzerine de polis soruşturmayı derinleştirdi.

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