Ölenlerin ön otopsi sonucu belli oldu

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina isimli gece kulübündeki terör saldırısında can veren 39 kişinin ön otopsileri tamamlandı.

Hürriyet'ten Eyüp Serbest'ın haberine göre Reina'daki saldırıda hayatını kaybeden 39 kişinin kimlikleri tespit edilirken ön otopsi raporlarındaki en çarpıcı detay atış mesafesi.

Bazı kurbanlar bitişik atışla öldürülmüş. Bu da saldırganın yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını gösteriyor.

Kurşunların vücutlara isabet noktaları ise göğüs, kafa ve sırt bölgeleri. Bazı kurşunlar bir kurbandan çıkıp diğer bir kurbana saplanmış.

İsabet eden kurşunların tamamı tek bir silahtan çıkma. Silah, 7.62 mm'lik mermi atan AK-47 (Kalaşnikof) piyade tüfeği. Denize atlama sonucu yaşamını yitiren yokSaldırıda denize atlama sonucu ölen yok.