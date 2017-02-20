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Ölüm yaşlı çifti secdede yakaladı

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Ölüm yaşlı çifti secdede yakaladı
Karabük’ün Sipahiler köyünde sobadan sızan karbonmonoksid gazını fark edemeyen yaşlı çift namaz kıldıkları sırada seccadede can verdi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sipahiler köyünde meydana gelen olayda Osman (85) ve Ayşe (82) Çerçen çiftinden haber alamayan çocukları eve geldiklerinde anne ve babalarının odada yerde seccade üzerinde hareketsiz olarak buldu.

Bunun üzerine durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde yaşlı çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptıkları incelemede yaşlı çiftin dün akşam yatsı namazını kıldıkları sırada odada bulunan sobadan sızan karbonmonoksid gazından zehirlendiği tespit etti.

İnceleme sonrası yaşlı çiftin cesetleri daha sonra otopsi yapılmak üzere 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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