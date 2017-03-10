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Olympiakos 1-1 Beşiktaş / Maç özeti

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Olympiakos 1-1 Beşiktaş / Maç özeti
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Yunanistan'da Olympiakos'un konuğu oldu. Mücadelede ev sahibi ekibin golünü Cambiasso atarken, Beşktaş'ın golü Aboubakar'dan geldi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Atina’da Olympiakos’a konuk oldu. Karaiskakis Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetti. Mücadeledeki gol perdesini ev sahibi takım açtı.

Ani gelişen Olympiakos atağında sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasına doğru hareketlenen Cambiasso düzgün bir kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda siyah beyazlı takım aradığı golü buldu. Kaleci Leali’nin hatalı pasıyla topla buluşan Aboubakar, ceza sahası yayı içinden kendisine şut açısı yaratarak sağ ayağının içiyle topu köşeye gönderdi ve skoru eşitledi: 1-1.

Başka gol sesi çıkmadı. Maç 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Kara Kartal, Vodafone Arena’da oynanacak rövanş maçı için avantajlı bir sonuç elde etti. Şenol Güneş’in öğrencileri 16 Mart Perşembe günü çeyrek final için taraftarı önünde kritik bir maça çıkacak.

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