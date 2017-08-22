Bugünkü YENİÇAĞ »

Ömer Çatkıç gözaltına alındı!

»
Ömer Çatkıç gözaltına alındı!
Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Ömer Çatkıç hakkında bir itirafçının beyanları üzerine yapılan incelemede örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'nün talimatı üzerine sabah saatlerinde adresinde gözaltı işlemi yapılan 43 yaşındaki Çatkıç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ünlü kalecinin evinde arama yapıldı.

Sorguya alınan Çatkıç'ın 2008 – 2012 yılları arasında son olarak Antalyaspor'da forma giydiği biliniyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Ömer Çatkıç gözaltına alındı!Ömer Çatkıç gözaltına alındı!Ahmet Çakar'dan Hakan Hepcan'a:"Irkçı, vatan haini, şerefsiz..."Ahmet Çakar'dan Hakan Hepcan'a:"Irkçı, vatan haini, şerefsiz..."Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'a ByLock'tan gözaltı!Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'a ByLock'tan gözaltı!Fenerbahçe rotayı Oumar Niasse'ye çevirdiFenerbahçe rotayı Oumar Niasse'ye çevirdiMetehan Başar dünya şampiyonu olduMetehan Başar dünya şampiyonu olduMemur-Sen hükümetin teklifine cevap verdiMemur-Sen hükümetin teklifine cevap verdiGomis'in attığı gollerde inanılmaz istatistikGomis'in attığı gollerde inanılmaz istatistikAntalyaspor Samir Nasri'yi resmen açıkladıAntalyaspor Samir Nasri'yi resmen açıkladıRıdvan Dilmen'den AKP'ye salvolar!Rıdvan Dilmen'den AKP'ye salvolar!Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor (Maç Özeti)Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor (Maç Özeti)
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti