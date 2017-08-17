Ömer Çelik İngiliz Bakan Alan Duncan görüşmesi

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.